Inter-Fiorentina stasera in tv | orario | dove vederla in chiaro | canale | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ci siamo, ormai è tutto pronto. Tra poche ore allo stadio Olimpico di Roma si disputerà, finale di Coppa Italia, in programma questa sera a partire dalle ore 21. Una partita che vale tanto e che sarà trasmessa in diretta televisiva, in, su5 (5 del digitale terrestre e 105 del satellitare Sky) e che sarà visibile anche ingratuito su Mediaset Infinity. In palio c’è un posto in Europa League, obiettivo principale per i viola ma di poco conto per i nerazzurri, quasi certi di partecipare alla prossima Champions League. A prescindere da tutto entrambe vogliono alzare il trofeo. La, in particolare, attende questo momento da 22 anni. Tanto è passato dall’ultima vittoria in Coppa Italia, che nel 2001 centrarono ...