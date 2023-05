Inter-Fiorentina | problema Curva Nord risolto Sarà spettacolo – SM

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Laieri ha annunciato con un comunicato il rischio di uno sciopero del tifo organizzato per. Marco Barzaghi, nel corso dell’edizione odierna di Sportmediaset, racconta i risvolti della vicenda a poche ore dalla finale di Coppa Italia. ALLARME RIENTRATO – Tutto è bene quel che finisce bene! Fra l’e la, infatti, l’allarme sembra essere rientrato. Nella giornata di ieri la tifoseria organizzata aveva annunciato il rischio di uno sciopero per la finale di Coppa Italia (vedi articolo), a causa dei biglietti per l’altra finale, quella di Champions League a Istanbul. Secondo quanto riporta Marco Barzaghi su Sportmediaset la vicenda fra le due parti sembra essersi risolta trovando una sorta di accordo. Per ...

"Per l'la Coppa Italia è una briciola, per noi un filone di pane" , sentita ieri, per strada, mentre quasi trentamila fiorentini si stavano preparando per il viaggio a Roma, il primo di una ...ROMA - Il miglior undici per provare a sollevare la Coppa Italia .si affronteranno questa sera all'Olimpico di Roma per l'ultimo atto della competizione. In casaItaliano schiera Terracciano in porta. Linea difensiva a quattro composta ...ROMA - All'Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia . A contendersela ladi Italiano e l'di Inzaghi . Fischio d'inizio alle 21. A dirigere la sfida sarà l'arbitro Irrati di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e appassionati di calcio, benvenuti all'attesissima finale della 75esima edizione della Coppa Italia tra l'Inter di Simone Inzaghi ...Stasera alle 21,00 allo stadio Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter, che sancirà il secondo verdetto stagionale sulle competizioni nazionali dopo lo scudetto ...