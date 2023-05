Inter | Barella suona la carica | 'Sogni di vivere finali così | ora vogliamo vincere un altro trofeo'

QUI: Inzaghi regala ad Handanovic l'ultima "probabile" finale in campo tra i pali. Davanti ... Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce, le terre di mezzo saranno proprietà di, Brozovic e ...Ma ci inserisco pure Mkhitarian anche se lui, come, gioca mezzala. Comunque la metti quest'anno l'ha un centrocampo meraviglioso". Quantac'è nella tua musica " Se intendi '...(3 - 5 - 2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries,, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

Barella: “Due finali Orgoglioso di vincere e giocare per l’Inter. Fiorentina tosta ma…” fcinter1908

È Nicolò Barella il calciatore nerazzurro protagonista del Matchday Programme in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: "Non è stato un percorso facile - ha esordito il ...Inter e Fiorentina scenderanno in campo alle 21 all'Olimpico per contendersi il trofeo Coppa Italia Frecciarossa ...