Inter | Barella | «Il percorso è stato difficile | ma vogliamo la coppa»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le parole di Nicolò, centrocampista dell’, sulla finale diItalia contro la Fiorentina. I dettagli Nicolò, centrocampista dell’, ha parlato sul MatchDay Programme. PAROLE – «Non èunfacile, ci sono stati anche momenti di difficoltà come nella prima sfida contro il Parma, che ci siamo giocati ai supplementari. Come è successo in tutta la stagione, il lavoro di squadra ci ha permesso di andare oltre e proseguire verso i nostri obiettivi. Eravamo convinti e consapevoli di poter arrivare fino in fondo a questa competizione. Sarà bello tornare all’Olimpico e giocarci un’altra finale che abbiamo voluto e conqui. Ho bellissimi ricordi dell’anno scorso, dal gol all’abbraccio con i compagni fino alla festa ...