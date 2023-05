Lo denuncia la direzione principale dell'dicome riportano i media ucraini. "Nonostante i numerosi appelli dell'Aiea e dei leader mondiali, gli occupanti non riducono la loro ..."Martedì scorso, Andriy Chernyak, un funzionario della direzione dell'militare ucraina, ha riconosciuto per la prima volta una forma di cooperazione con il Corpo dei Volontari russi e la Legione Russia Libera. Lo scrive il Financial Times online a proposito ...Lo ha denunciato la direzione principale dell'di, che aggiungono: 'Nonostante i numerosi appelli dell'Aiea e dei leader mondiale, gli occupanti non riducono la loro presenza nella ...

Intelligence Kiev, 'collaboriamo con i combattenti a Belgorod' - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Martedì scorso, Andriy Chernyak, un funzionario della direzione dell'intelligence militare ucraina, ha riconosciuto per la prima volta una forma di cooperazione con il Corpo dei Volontari russi e la ...I russi continuano a portare uomini e mezzi dentro e vicino a ciascuna delle unità di potenza della centrale nucleare occupata di Zaporozhzhia che è "effettivamente utilizzata come base logistica e mi ...