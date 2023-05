Insetti e carne sintetica | quasi il 90% degli italiani boccia le “novità” della Ue | secondo l’Eurispes

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ue vade retro, sui cibi non tradizionali. La propensionea non assaggiare prodotti alimentari a base diarriva all’82,5% in totale tra chi si dichiara per niente propenso (44,7%) e chi poco propenso (37,8%). E’ quanto emerge dall’indagine contenuta nel Rapporto Italia 2023 del. Il restante 17,5% del campione si divide fra chi sarebbe abbastanza disposto ad assaggiarli (13,8%) e chi molto (solo il 3,7%). I 18-24enni si dichiarano nel 17,8% dei casi abbastanza disposti ad assaggiare glie i 25-34enni sarebbero molto curiosi di assaggiarli nel 5,2% dei casi. Gli uomini appaiono più disposti, rispetto alle donne, ad assaggiare: queste ultime rispondono molto più spesso che non li assaggerebbero per nulla (48,8% contro 40,6%). No a ...