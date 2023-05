Innovazione | fondatori ChatGpt | ‘per intelligenza artificiale necessaria agenzia come per nucleare’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Washington, 24 mag. (Adnkronos) – IdiOpenAI hanno chiesto la regolamentazione dei sistemi avanzati di, sostenendo che è necessario un equivalente dell’internazionale per l’energia atomica per proteggere l’umanità dal rischio di creare accidentalmente qualcosa che possa avere il potere di distruggerla. In una breve nota pubblicata sul sito Web dell’azienda, i co-Greg Brockman e Ilya Sutskever e l’amministratore delegato, Sam Altman, chiedono a un regolatore internazionale di iniziare a lavorare su“ispezionare i sistemi, richiedere audit, testare la conformità agli standard di sicurezza e imporre restrizioni sui livelli di distribuzione e di sicurezza”, al fine di ridurre il “rischio per l’esistenza” ...