Le parole di Matteo, direttore sportivo del Team, al termine della 17esima tappa del Giro ..."Alla vigilia dell'ultima settimana di montagne (oggi tappa a Bergamo, domani giorno di riposo, ndr) spiega Matteo, diesse dellaGrenadiers di Thomas è bene tenere la squadra tranquilla,......squadra decide di fare la bolla e controllare tutte le mattine i propri corridori (come la... E Matteo, direttore sportivo della corrazzata britannica, è chiarissimo: "Le stesse attenzioni ...

Ineos, Tosatto: "Ora le tre tappe decisive, speriamo bene" La Gazzetta dello Sport

TREVISO - I giorni dell'ennesimo abbraccio rosa della Marca sono arrivati. Oggi, 24 maggio, sarà un veloce passaggio, come una folata di vento, un'oretta e poi tutta ...Dopo il Tour of the Alps, il nostro Carlo Malvestio aveva intervistato Matteo Tosatto il quale aveva assicurato "Geraint Thomas sarà al top nella terza settimana del Giro d'Italia". Successivamente, n ...