Incidente in un cantiere edile | morti due operai

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Duesonoin una Monopoli, nel sud Barese. L'sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia. ...

Due operai sono morti in unedile a Monopoli, nel sud Barese. L'sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia. Secondo le prime informazioni le ...Due operai sono morti in unedile a Monopoli, nel sud Barese. L'sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia. Secondo le prime informazioni le ......in prognosi riservata Un operaio 29enne di undella ricostruzione post sisma è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Perugia dopo essere precipitato da un. L'sul ...

Monopoli, tragedia sul lavoro: due operai muoiono in un cantiere edile La Gazzetta del Mezzogiorno

Due operai sono morti nell’incidente sul lavoro verificatosi a Monopoli stamattina. Cause e dinamica da dettagliare per il sinistro nel cantiere edile costato la vita al 61enne ed al 57enne entrambi d ...Due operai di 61 e 57 anni sono morti in un cantiere edile a Monopoli dopo un incidente sul lavoro. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora ignote. Indaga la polizia.