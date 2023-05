Incidente a Castel Volturno | scontro tra furgone e camion | c’è un morto

...Franco Veneto, scrive Repubblica. La strada, fanno sapere alcune fonti, sembra impervia ma percorribile. Importante è evitare di cadere in undiplomatico, che potrebbe complicare i ...AGI - Gita serale con il kayak finita in tragedia per un uomo di 54 anni. L'si è verificato martedì sera, intorno alle 21,30 nelle acque del torrente Aurino in Valle ...della curva di...Un momento di preghiera e raccoglimento per ricordare le 14 vittime dell'del 23 maggio ... nato a Bari il 24 aprile 1976, residente aSan Giovanni (Piacenza) Pistolato Roberta , nata a ...

Incidente oggi a Castel Maggiore (Bologna), scontro frontale tra due ... il Resto del Carlino

L'uomo, un italiano con parenti a San Candido nella vicina Val Pusteria, era partito dal paese di Lutago con tre amici ...OFFIDA - Un gravissimo incidente stradale, si è verificato ieri mattina sulla strada provinciale Mezzina lungo il tratto tra la vecchia fornace e la cantina sociale a pochi ...