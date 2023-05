Incendio su via Tiburtina oggi | cavi interrati a fuoco

Fumo e fiamme da alcuni tombini suTiburtina a Roma. A darne notizia sono i vigili del fuoco con un tweet, dove parlano di un un 'che sta interessando cavi elettrici interrati a pochi passi dalla stazione ferroviaria. ...I soccorritori del 118 di nuovo inAmalfi a Legnano nella serata di ieri, martedì 23 maggio 2023, dopo il rogo alla Meraviglia Modelli.alla Meraviglia, un quarto operaio portato all'ospedale L'allarme è scattato poco dopo ...A pochi passi dalla stazione ferroviaria Fumo e fiamme da alcuni tombini suTiburtina a Roma . A darne notizia sono i vigili del fuoco con un tweet, dove parlano di un un "che sta interessando cavi elettrici interrati a pochi passi dalla stazione ferroviaria. ...

Cavi della fibra ottica in fiamme, fumo nero dal tombino di via Tiburtina RomaToday

Questa notte, intorno alle ore 2, in via Martiri d’Ungheria a San Pancrazio Salentino, un incendio in box auto ha messo il pericolo un intero caseggiato. Sono andati distrutti un’auto e attrezzi agric ...Fumo e fiamme da alcuni tombini su via Tiburtina a Roma. A darne notizia sono i vigili del fuoco con un tweet, dove parlano di un un “incendio che sta interessando cavi elettrici interrati a pochi ...