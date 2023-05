Incendio nella notte | brucia un appartamento | morto un uomo | grave suo fratello Sono i proprietari del bar Centrale

È Amedeo Viani l'uomo rimasto vittima di undivampatonotte in un appartamento in via Gracco Spaziani sopra il bar Centrale di Isola della Scala ( Verona ), gestito dallo stesso e dal fratello Paolo , rimasto gravemente ferito . ...Dopo una notte di lavoro è in fase di bonifica l'intervento dei Vigili del fuoco iniziato ieri pomeriggio a Desenzano del Garda (BS) per l'in un centro commerciale.clip sorvoli con i droni sull'area per scovare punti caldi e indirizzarvi i getti d'acqua trl/gsl- - > Isola della Scala,notte: appartamento in fiamme, morto un uomo. Tragedianotte a Isola della Scala: per cause ancora da accertare è scoppiato unall'interno di un appartamento in pieno ...

Incendio nella notte in un negozio di mobili a Torino: evacuate circa 50 persone dei palazzi vicini Virgilio Notizie

Berna, 24.05.2023 - In collaborazione con l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), Fischer Sports GmbH richiama la borsa riscaldante per scarponi da sci «Skibootbag Alpine Heated ...In manette un cittadino filippino di 45 anni. GIuseppe Latella prima soffocato e poi bruciato. Gli indizi che hanno incastrato l'assassino ...