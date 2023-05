Incendio a Torino | evacuate 40 persone

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le fiamme nella notte in un magazzino di mobili alla periferia nord del capoluogo piemontese Unsi è sviluppato poco prima della mezzanotte in un magazzino di mobili e attrezzature varie alla periferia nord del capoluogo piemontese. Le fiamme hanno tenuto impegnate fino all’alba diverse squadre dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento sono stateper precauzione circa 40residenti un vicino edificio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La zona didove si è verificato l'nella notte Ad ogni modo, dall'edificio è iniziato ad uscire del fumo denso e poco dopo è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivate le ...Il magazzino conteneva mobili e attrezzature varie. Durante l'azione di spegnimento sono state evacuate precauzionalmente 40 persone residenti un vicino edificio. ...Grosso impegno - dalla tarda serata di ieri e fino alle prime luci di questa mattina - per le squadre dei vigili del fuoco impegnate a spegnere unnella zona nord di. L'allarme è scattato alle 23:30, in via Pergolesi, dopo che un rogo si è sviluppato in un magazzino di mobili e attrezzature varie. Durante l'azione di spegnimento ...

Incendio nella notte a Torino, evacuata una cinquantina di persone La Stampa

Una palazzina è andata in fiamme costringendo i vigili del fuoco di Torino a evacuare circa cinquanta persone in via precauzionale: il rogo ha interessato una superficie di oltre quattrocento metri qu ...TORINO – Un incendio è divampato ieri sera, martedì 23 maggio 2023, in un magazzino situato in via Pergolesi. Dalle 23.30 di ieri fino all’alba di oggi squadre dei Vigili del fuoco sono state ...