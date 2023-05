In ‘Rapito’ di Marco Bellocchio l’affresco di un potere in declino | quello della Chiesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Tutto è stato fatto in piena regola, secondo il diritto canonico”, stabilisce monsignor Feletti, l’inquisitore del Sant’Uffizio che ha ordito il rapimento del piccolo Edgardo Mortara in Rapito, il film dipresentato in concorso a Cannes e in uscita in Italia. E il problema sta proprio lì, in questa “piena regola” dettata dal diritto canonico secondo la quale il piccolo Edgardo, battezzato furtivamente da una governante quando stava per morire in fasce, diventa “proprietà”, benché appartenga a una famiglia ebrea. Siamo nel 1858 e gli sgherri del papa prelevano forzosamente il bambino che ormai ha sei anni, nonostante la famiglia sia del tutto all’oscuro del battesimo. Il fatto offre il destro aper costruire un ritratto articolato...