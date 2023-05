In effetti era prevedibile!

Leggi su amica

(Di mercoledì 24 maggio 2023) foto: getty «Conto sull’amore di Camilla, diventata 17 anni fa la mia Regina consorte. So che sarà all’altezza del suo ruolo». Così ha commentato Carlo III nel suo primo discorso alla nazione il 6 maggio 2023. Una lode pubblica alla «devozione al dovere» della moglie. Tenace in tutto, oseremmo dire. Nella dote dell’attesa, della presenza, della costanza. Dalla morte di Elisabetta II, Camilla Rosemary Shand, moglie del nuovo Re Carlo III dal 2005, è diventata Regina Consorte del Regno Unito. Il “nuovo” titolo è comparso sul sito ufficiale di Buckingham Palace poco dopo l’annuncio del lutto di The Queen ed è stato più volte pronunciato dal Re. Così, ora, il mondo vuole sapere tutto di lei. Ovvero uno dei personaggi più controversi della Royal Family britannica. Per far aspettare gli inglesi fino al giorno dei festeggiamenti e creare la giusta suspense, il sito ufficiale della famiglia ...