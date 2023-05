Imprese | Ferrari Gruppo Montenegro | “Bene valorizzare legame centenario Select-Venezia”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) – “Per ilè stata importante l’apertura di Ca’, per un duplice obiettivo: da un lato riportare l’essenza del prodotto e parte della produzione nella città di nascita che èe dall’altro quello di rafforzare eilche legada più di 100 anni”. Così, Marco, ceo di, a margine dell’inaugurazione esclusiva di Ca’, la casa diAperitivo in anteprima internazionale. L’evento simbolicamente coincide con l’inizio dellaSpritz Week, la 1^ edizione dedicata alla culturana e all’autentico Spritz ...

... attivazioni, aperitivi e feste permetterà a chi visita e a chi vive Venezia di sperimentare la cultura e alcuni luoghi Veneziani un po' meno conosciuti', aggiunge. Quello dell'aperitivo è un ...'Già operativo, Prestito Alluvione è un finanziamento di cinque anni - precisa Alberto, Direttore generale della Banca - e l'importo massimo per i privati è di 100mila euro, per le...... è fondamentale per le macchine laddove intervengono per compensare comportamenti manchevoli" prosegue. Nuovi livelli di efficienza In un presente in cui ledevono costantemente ...

Imprese, Ferrari (Gruppo Montenegro): "Bene valorizzare legame ... Adnkronos

Così, Marco Ferrari, ceo di Gruppo Montenegro, a margine dell’inaugurazione esclusiva di Ca’ Select, la casa di Select Aperitivo in anteprima internazionale. L’evento simbolicamente coincide con ...Un bel video mostra una Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano, mentre aggredisce la Nordschleife del Nürburgring.