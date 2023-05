Imprese | aumentano le richieste per la transizione verde Finanza agevolata | convegno promosso da Golden Group

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Sistema Paese punta sul green, con l’ammontare degli importi dei finanziamenti per lache nel 2022 è più che triplicato rispetto all’anno precedente, passando da oltre un milione di euro del 2021 a quasi cinque milioni. Un risultato positivo che, unito alla diminuzione delle(-9% nel primo quadrimestre dell’anno), mostra una tendenza alla concentrazione delle risorse. A renderlo noto è, principale player indipendente nel settore della, che, durante il VIINazionale delladal titolo “La Sostenibilità come nuovo modello di impresa per competere” organizzato in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro, ha scattato una ...

... la serie di appuntamenti che dà voce allee istituzioni locali in un format di ...gli incontri e i dibattiti per tutte le età, con focus e approfondimenti su questioni ispirate al ......e venire incontro alle loro giuste preoccupazioni nella considerazione tecnica che piùle ... 'di intesa con le articolazioni territoriali del Ministero dellee del Made in Italy e la ......di attrattività e nel trattenere i giovani " ha introdotto il Presidente di Confartigianato... in futuro, meno lavoratori mentregli anziani e quindi la spesa per pensioni e per cura ...

Imprese, aumentano le richieste per la transizione verde. Finanza ... Il Denaro

Nel piano One Brand-One Culture che guarda al 2026 Mediobanca punta a remunerare gli azionisti con 3,7 miliardi in tre anni (+70%) con un pay out del 70% e dividendi per 2,7 miliardi anche attraverso ...La Toscana registra un aumento degli addetti ai lavori, di birrifici agricoli e della richiesta di materie prime locali.