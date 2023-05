(Di mercoledì 24 maggio 2023) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Un'familiare varesina su quattro ha unultrasettantenne, mentre una su sei ha una guida di età inferiore ai 50 anni. Lo rivelano i dati dell'Osservatorio Aub (Aidaf, Unicredit, Bocconi), emersi nel corso dell'incontro-confronto dal titolo "Da bonsai a baobab" organizzato ada Economy, il settimanale economico diretto da Sergio Luciano. Un'occasione in cui una selezione delle aziende della provincia diha dibattuto sui temi dello sviluppo e della transizione generazionale. Innovazione e continuità sono le due parole chiave emerse nell'incontro: l'economia del territorio deve guardare ad una solida continuitàle e urge di "imprenditori-salmoni", come li definisce Giovanna Voltolina, mid-cap investor. "Il tema –spiega Giovanna Gregori ...

...giusta per interpretare gli scenari futuri a cui leandranno incontro nei prossimi decenn i" così esordisce Martina Giorgetti, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria,...... Bper Banca , Openjobmetis , Family Care , Università dell'Insubria , Confindustria, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole, Confartigianato, ......in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati danei ... Leggi anche- Continua l'assistenza dei volontari varesini in Emilia Romagna Bologna - È ancora ...

Imprese: a Varese un'azienda su 4 ha leader over 70, 1 su 6 under 50 Il Dubbio

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Un’azienda familiare varesina su quattro ha un leader ultrasettantenne, mentre una su sei ha una guida di età inferiore ai 50 anni. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio A ...Le idee emerse dall’evento Economy “PMI, da bonsai a baobab”, un incontro-dibattuto sui temi dello sviluppo, dell'innovazione e della transizione generazionale. E spunta una metafora efficace: come fa ...