Il volto amato del pubblico di Ballando con le Stelle potrebbe abbandonare il programma | Non ho ancora deciso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'attesa per la nuova edizione dicon leè alle! Mentre si parla del possibile ritorno di Raimondo Todaro, salta fuori l'indiscrezione che Samuel Peronnon partecipare. Ma cosa succederà? E chi saranno i partecipanti a questa nuova avventura televisiva? Tra rumors e curiosità, si fa sempre più forte l'attesa per questo evento imperdibile per gli amanti della danza e del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme nuovi dettagli su questo avvincente show! Di cosa parliamo in questo articolo... Raimondo Todarotornare incon leSamuel Peronnon partecipare alla nuova edizione Sofia Goggiaessere ballerina per una sera Un...