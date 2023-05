Il vero obiettivo del G7 | annientare la Russia e avvisare la Cina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) di Stefano Briganti Il G7 si è concluso con un comunicato ufficiale che fa comprendere meglio cosa possiamo aspettarci in futuro. E’ da leggere avendo in mente due dichiarazioni chiave fatte dai leader delle potenze in conflitto. Partiamo da quella di Biden del 3 marzo 2022 alla Lockheed Martin: “C’è una battaglia in corso nel mondo tra autocrazia e democrazia… e la democrazia prevarrà”. Questo definisce bene gli obiettivi bellicisti Usa verso la. L’autocrazia russa deve essere battuta attraverso le guerre per l’Ucraina. Di guerre ce ne sono due: quella costosissima sul campo, nella quale muoiono migliaia di persone, e quella economica con le sue sanzioni alla. La seconda dichiarazione è quella fatta da Putin il 21 febbraio alla Nazione, dove ha affermato che la guerra è ora contro l’occidente ed è diventata esistenziale perché dal suo ...