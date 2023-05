Il Sindaco di Napoli incontra una delegazione del Comune di Bologna

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Gaetano Manfredi, hato a Palazzo San Giacomo unadeldi. In apertura dell’incontro è stato dedicato un minuto di silenzio alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. “Vi siamo vicini nel dolore e siamo a disposizione per qualsiasi forma di aiuto – ha detto Manfredi –hanno molti elementi ine possono cooperare su vari settori, dalla formazione all’innovazione, ma anche nelle politiche di accoglienza e per la formazione dei giovani.Lavoreremo poi insieme ad un modello educativo che contrasti la dispersione scolastica e sulla programmazione culturale che valorizzi soprattutto le periferie”. L’incontro rientra tra le ...