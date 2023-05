Il ricordo di Cannavacciuolo | “Un figlio ti cambia il ritmo del cuore”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Se ne è andato in punta di piedi, senza che nessuno se lo potesse aspettare. È scomparso da un giorno all’altro, senza far rumore, quasi a voler sottolineare una volta di più quella eleganza tutta sua, sempre schiva e lontana da ogni clamore. Gennaro, grande attore di origini partenopee famoso per essere stato allievo e in qualche misura erede del grande Eduardo De Filippo, ci lasciava il 24 maggio dello scorso anno improvvisamente a soli 60 anni. Cinema, teatro, televisione lo hanno visto indossare i panni più diversi in cui ha sempre mostrato di calarsi con poliedrica versatilità. Oggi, ore 20, al Teatro Ghione di Roma, in cui aveva debuttato solo pochi giorni prima della scomparsa con un memorabile show sulla indimenticabile Milva, si commemora la sua figura di interprete poliedrico, di attore bravo e puntiglioso, di gentiluomo di stile in ogni ...