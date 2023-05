Il primo bacio documentato risale a 4500 anni fa

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – . Lo hanno scoperto Troels Arbøll, Università di Copenhagen e Sophie Lund Rasmussen, Università di Oxford, che in un articolo di approfondimento pubblicato su Science ripercorrono la storia delromantico-sessuale, che risalirebbe a più di 4milafa, ponendo attenzione al suo reale ruolo nella diffusione ed evoluzione di infezioni trasmesse oralmente, come Herpes simplex 1 (HSV-1). Lo studio ha spostato indietro di millei primi baci, basandosi su testi incisi, cinque milafa, su tavolette di argilla trovate in Mesopotamia (regione che corrisponde agli attuali Iraq e Siria). “Migliaia di queste tavolette di argilla – spiega Arbøll – sono sopravvissute fino a oggi, e contengono chiari esempi del fatto che ilfosse considerato parte dell’intimità romantica già nei tempi ...

Imperdibile '' celeste questa sera da vedere ad occhio nudo, se il tempo lo permetterà (Getty) ... o la 'Luna di fieno' , in quanto coincideva colraccolto di fieno. La Luna piena delle ...Ma ilsegnale di disgelo lo avevamo avuto già nel settembre 2014, quando le due si erano ...sedessero negli stessi tavoli di un ristorante milanese) si erano salutate con un abbraccio e unDunque possiamo considerare smentita la nozione - ribadita nella letteratura scientifica anche di recente - secondo cui ildocumentato risalirebbe a un manoscritto indiano datato intorno ...

Quando è nato il primo bacio - R 101 R101

L'amatissima co-conduttrice de I migliori anni, Flora Canto si mostra durante la preparazione per il palco: il cambiamento è incredibile ...Alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità il Servizio sanitario nazionale garantisce cure domiciliari (anche dopo il ricovero in ospedale) ...