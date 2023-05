(Di mercoledì 24 maggio 2023) La tragedia che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna avrebbe dovuto unire la politica e mettere a tacere le voci – troppe volte sguaiate – di chi nel sottobosco di firme e commentatori cerca in una sorta di caccia alle streghe il colpevole da bruciare sul rogo dei talk e dei giornali. Così le immagini dei giovani e non più giovani che rimboccandosi le maniche aiutano le terre colpite dall’alluvione a ripartire vengono contrapposte a quelle del collettivo di Ultima Generazione che se ne va a imbrattare qua e là il patrimonio monumentale italiano, o a offendere le istituzioni con nudità esposte al fine di attirare l’attenzione. Nel mirino le battaglie di Ultima Generazione. E tutti zitti sul prezzo di smog e alluvioni Com’è successo con le due militanti i cui corpi ricoperti di fango davanti Palazzo Madama si agitavano in segno di protesta fino all’intervento dei Carabinieri. In realtà, ...

Il pensiero debole di chi contesta le proteste per l'Ambiente | LA ... LA NOTIZIA

