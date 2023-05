Il mondo sognante di Valenyna Ohurtsova | tra Cubismo Orfico e Surrealismo Astratto per riflettere sugli eventi della società attuale

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Alcuni artisti avvertono la necessità di fuggire da tutto ciò che lo sguardo vede nella quotidianità perché creando undiverso, semplificato nella figurazione e certamente più orientato a rappresentare una realtà differente, costituisce per loro il modo migliore per poter affrontare tutto ciò che appartiene a una quotidianità scoraggiante, insoddisfacente, a volte persino spaventosa per una delicata interiorità che tende a metabolizzare con difficoltà i cambiamenti e gli stravolgimenti che inevitabilmente nella vita personale, come in quella comune, si verificano. Tra questi creativi vi è anche la protagonista di oggi che sceglie un linguaggio stilizzato e semplice per manifestare emozioni e sensazioni che le consentono di mettere in luce concetti che diversamente, o in maniera più realista, non riuscirebbe a esprimere. La modificazione formale ...