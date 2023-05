Il mondo piange la scomparsa di Tina Turner Mick Jagger | «Talento senza confini» Eros Ramazzotti | «Tra le più grandi di tutti i tempi»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Daldella musica fino a quello della politica, è unanime il cordoglio e la commozione per ladi, la leggenda della musica morta oggi a 83 anni dopo una lunga malattia. Tra i primi a darle l’addio il collega. «Sono profondamente rattristito dalla morte della mia meravigliosa amica», scrive il frontman dei Rolling Stones. «Era una cantante e una performer incredibilmente talentuosa. Un’ispiratrice, una persona calda, divertente e gena. Mi ha aiutato tantissimo quando ero giovane e non la dimenticherò mai», scrivesu Twitter. Al suo cordoglio si somma, tra gli altri, quello di un’altra icona musicale di quel periodo, Gloria Gaynor, cantante di I Will Survive: ...

