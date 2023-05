Il mondo della vela protagonista al quarto Salone Nautico di Venezia

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Riflettori delnautica puntati su, in occasione del2023, che in particolare modo vedràla. Nella quarta edizione, che va in scena nello storico Arsenale, cuoremarineriaSerenissima, occhi puntati sul compartoassoluta nel pontile P3 con 30 imbarcazioni dai 10 ai 30 metri. Un segnale di una nuova esigenza, quella dell’andar per mare in maniera davvero sostenibile, che registra un significativo incremento rispetto all’edizione del 2022. Le migliori barche aaldiSulle acqueDarsena grande si può trovare ...