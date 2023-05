Il ministro Zangrillo assicura che l’Italia userà tutti i fondi del Pnrr

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Stiamo lavorando con serietà per utilizzare tutte le risorse del. Ci siamo impegnati a comunicare alla Commissione Ue le variazioni per la riprogrammazione deientro l’inizio dell’estate». Ildella Pubblica amministrazione Paololo dice a Repubblica, nel giorno in cui dalle raccomandazioni economiche di Bruxelles ci si attende un monito persulla accelerazione nella attuazione del piano. «Ilè un programma di straordinaria importanza per il nostro Paese, che noi abbiamo ereditato dal precedente governo. In ragione delle mutate condizioni di contesto, ilFitto con gli altri ministri sta procedendo a una rivisitazione del piano diretta a dargli un contenuto credibile, mettendoci in condizione di utilizzare tutte le ...

Alle ore 14,00 evento "Pubblica amministrazione e rivoluzione digitale" con la partecipazione deldella Pubblica Amministrazione, Paolo. Presso Teatro Sociale. Alle ore 14,00 ...Di seguito le conclusioni delper la pubblica amministrazione, Paolo, dell' Annual Meeting of the OECD Network of Schools of Government " Schools of Government as Schools of Leadership" , sul tema "Attrarre, ...- - > Lo striscione srotolato durante l'incontro per i Career Days coldella Pubblica amministrazione Paolo- . . Inedita mobilitazione studentesca all'università La Sapienza di Roma, dove i Collettivi di facoltà stanno solidarizzando con le proteste ...

Il ministro Zangrillo in Calabria: 'Sul Pnrr lavoriamo con i comuni per aiutarli a funzionare' Il Lametino

Il 22 Maggio 2023 il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha visitato il cantiere dell'Harmonic Innovation Hub e la sede principale di Entopan a Caraffa di Catanzaro. La visita è ...Paolo Zangrillo ha appena partecipato al Consiglio dei ministri ... Ma a fianco dell’emergenza rimangono sempre le scadenze del Pnrr, che per il ministro della Pubblica Amministrazione sono in cima ...