Il Manchester City pareggia col Brighton e perde un big in difesa!

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ilgià campione d’Inghilterra hato in casa deldi De Zerbi per 1-1. Guardiolaanche un titolare in difesa per infortunio. L’Inter il 10 giugno PARI E KO ? Solo pari per 1-1 delsul campo del. Il gol di Foden del vantaggio citizens è stato ripreso da Enciso. Guardiola, già campione della Premier League,in casa dell’italiano De Zerbi, il quale ha staccato alcuni giorni fa il traguardo storico della qualificazione nelle coppe europee. Fuori per infortunio John Stones, un big per la difesa del. Il 10 giugno ci sarà l’Inter in Champions League, che nel frattempo ha vinto la sua seconda Coppa Italia consecutiva (vedi articolo). Inter-News - ...

... la Fiorentina , il 7 giugno, se la vedrà con il West Ham per aggiudicarsi la Conference League; l'Inter si scontrerà il 10 giugno con ilper conquistare la Champions League. Il ...... la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell'infortunato Henrikh Mkhitaryan, che spera di recuperare per la finale di Istanbul contro il. Rosa praticamente al ...La partita Brighton -di Mercoledì 24 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il recupero della 32° giornata di Premier League ...

Sponsorizzazioni, soldi in nero, contratti finti: l’ombra della frode finanziaria sui titoli del City La Gazzetta dello Sport

BRIGHTON (REGNO UNITO) - Due gol segnati, due annullati e una lunga serie palle gol ed emozioni. La sfida tra Brighton e Manchester City, recupero della 32esima giornata della Premier League, ha ...Nel 2010, la Coppa Italia fu la prima tappa di quell’indimenticabile percorso che avrebbe portato al Triplete. Quest’anno non ci sarà sicuramente lo scudetto, non si sa come finirà a Istanbul la sfida ...