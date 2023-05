Il governo stanzia 2 miliardi per l’alluvione | ma la Lega dice no a Bonaccini commissario

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con oltre duedi euro di aiuti per le popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna e Marche. Il dl prevede, tra le varie cose, la sospensione dei versamenti tributari fino al 31 agosto, un fondo di 20 milioni per la continuità didattica e uno di 10 per la didattica a distanza delle università, la cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni e un’indennità per i lavoratori autonomi. È slittata, invece, la nomina delstraordinario all’emergenza. Per la premier Giorgia Meloni, il presidente dell’Emilia-Romagna Stefanosarebbe il candidato naturale, ma il nome dell’esponente Pd si scontra con l’opposizione della. Mentre veniva trovata la 15esima vittima a Lugo, nel ravennate, la ricostruzione da dieci ...

