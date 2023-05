Il Giro si sveglia col podio fatto ma l' Italia ha il quarto incomodo

La segue "Quando si, se non riesce si dispera. Allora sa che faccio Ogni giorno vado da ... E con Angelica "Abbiamo reiniziato il, stiamo affrontando la sua adolescenza, con i suoi pro e ...Non è mai troppo tardi. Come nella vecchia e fortunata trasmissione della Rai, anche ald'Italia, dopo 2 settimane e 16 tappe che dire attendiste è quasi un complimento, finalmente succede qualcosa di rilevante e di emozionante . Nulla di decisivo ...LA MADRE La segue "Quando si, se non riesce si dispera. Allora sa che faccio Ogni giorno ... E sa perché Perché non c'è tempo, e ci sono i figli in, e i gatti". Articoli più letti ...

Il Giro d’Italia si sveglia: sul Bondone primo Almeida, a Thomas la maglia rosa Il Sole 24 ORE

Finalmente big in azione: Almeida attacca e vince sul Monte Bondone, Thomas maglia rosa. Roglic staccato Giornata calda, ma anche di pioggia, di attesa e di attacchi: ieri al Giro c'è stato finalmente ...Non è mai troppo tardi. Come nella vecchia e fortunata trasmissione della Rai, anche al Giro d'Italia, dopo 2 settimane e 16 tappe che dire attendiste è quasi un complimento, finalmente succede qualco ...