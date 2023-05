Il Gip e gli sciacalli dell’alluvione in Emilia-Romagna | «Hanno sfruttato l’emergenza per arricchirsi»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) I due cittadini albanesi arrestati a Fornace Zarattini, frazione a ridosso di Ravenna, devono restare in carcere. Sono accusati di aver rubato 5.500 euro a una coppia di ultrasettantenni alluvionati. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto chiesto dal pubblico ministero Angela Scorza per l’episodio di sciacallaggio. Per il gip la loro è stata un’azione spregiudicata e risoluta, che hauna «emergenza collettiva per bieche finalità veniali». Gli arrestati sono Martin Faqolli, idraulico 39enne e sin da bambino residente nella città romagnola, e la moglie Valde Dudi, casalinga di 33 anni. Il 39enne si è assunto la responsabilità dell’accaduto sostenendo di essere andato con la consorte con l’intenzione di aiutare ma di aver poi ceduto ala tentazione trovando quei soldi in una borsa messa ad asciugare. La moglie ha sostenuto di non ...

