Il finto vittimismo di Littizzetto senza più limite al ridicolo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Viene una tristezza, una tristezza. Uno sconforto sale, a constare la totale mancanza di dignità, di serietà della Sinistra, con la Destra che le va dietro, si sforza d’andarci d’accordo, di farsi accettare. Viene una mestizia, che uno non vorrebbe più alzarsi dal letto: ottant’anni a protestare contro questa dittatura sotto-culturale, di fumettari, di guitti, a dirsi emarginati, non compresi, a sognare la riscossa, e quando ne hanno l’occasione, tutto quello che sanno fare è adottare il linguaggio imbecille della Sinistra, i suoi stilemi assurdi, i birignao isterici che tradiscono la violenza spaventosa di chi non accetta intromissioni, non tollera subentri, quanto di più avulso dal gioco democratico. E non gli basta, se ne scusano, la politica di questa Destra sembra la seguente: non togliamo nessuno, infiliamo i nostri, raddoppiamo cariche e strapuntini ma non rimoviamo nessuno, ...