Il Consiglio metropolitano si collega in diretta con la Protezione Civile impegnata nel soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In occasione della Giornata di lutto nazionale per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna, minuto di silenzio all’inizio della seduta. Ancora in azione i soccorritori di Peschiera Borromeo, San Donato e Carpiano

"Mi sembra un fatto veramente grave", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha commentato l'episodio a margine del. "Non è certo una bella immagine anzi è un ...Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine delil video che ritrae alcuni agenti della polizia locale che bloccano una persona anche usando anche il ...Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine delil video. 'Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave. Però per potere formalmente intervenire ...

Il Consiglio metropolitano si collega in diretta con la Protezione ... 7giorni

In occasione della Giornata di lutto nazionale per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna, minuto di silenzio all’inizio della seduta. Ancora in azione i soccorritori di Peschiera Borromeo, San D ..."E' in fase approvazione - ha spiegato - il nuovo accordo quadro con Ferrovie dello Stato, sarà approvato nelle prossime settimane. L'obiettivo è il ...