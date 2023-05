...chilometri gli atleti toccheranno ben sette comuni dell'...in Valle Calda dove una salita in asfalto ci porterà nel... Busalla e nuovamente'Alta Via dei Monti Liguri sul sentiero ...... per tutta l'estate i poli e gli itinerari dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese vi aspettano per conoscere ed approfondire secoli di storia e di vitaTosco Emiliano. A fare da ...... la Camera di Commercio delle Marche, ildi Macerata e ... "il primo modello, generato'emodinamica, lo adattammo per un'...a tutte quelle startup che sono state finanziate dal Next".

Il comune sull’Appennino romagnolo rimasto isolato dopo l’alluvione Il Post