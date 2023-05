'Confermo che è stata presentata istanza di fallimento per ilCalcio'. Lo ha riferito, al Gazzettino, il Procuratore della Repubblica di, Raffale Tito, il quale ha aggiunto che 'la situazione debitoria è tale che anche con l'ipotesi più positiva, quella della promozione in serie B, le cose non cambierebbero'. La società ...'Confermo che è stata presentata istanza di fallimento per ilCalcio' : lo ha riferito al Gazzettino il Procuratore della Repubblica di, Raffale Tito , il quale ha aggiunto che 'la situazione debitoria è tale che anche con l'ipotesi più positiva, quella della promozione in serie B, le cose non cambierebbero' . La società ......condizioni meteorologiche durante la giornata e prendere le necessarie precauzioni indi temporali intensi. TEMI: meteo friuli meteo friuli venezia giulia meteo fvg meteo gorizia meteo...

Il caso Pordenone: lotta per la Serie B ma è in fallimento La Gazzetta dello Sport

Il procuratore della Repubblica del capoluogo ha confermato l’istanza di fallimento: “La situazione debitoria è tale che anche con la promozione in Serie B le cose non cambierebbero” ...“Confermo che è stata presentata istanza di fallimento per il Pordenone Calcio”: lo ha riferito al Gazzettino il Procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffale Tito, il quale ha aggiunto che “la ...