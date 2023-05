Ida Platano sconfortata | È tosta | tutta colpa del suo fidanzato Alessandro Vicinanza

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'ex dama di Uomini e Donne si confessa: Idaè particolarmente giù di morale ed èdiIdaè diventata famosissima grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Dopo aver messo un punto al suo matrimonio, Ida decide nuovamente di mettersi in gioco, ma qualcosa inizialmente va storto all’interno del programma in quanto, la prima persona che cattura la sua attenzione è stato il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri. Tra i due c’è stata sicuramente una bellissima storia d’amore, ma non possiamo dire che si sia conclusa nel migliore dei modi. In questi lunghi cinque anni c’è stata anche una promessa di matrimonio che però non si è mai conclusa con nessuna cerimonia anzi, i due se ne sono detti di peste corna in centro studio ...

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore trae Alessandro Vicinanza . La coppia ha condiviso un po' di giorni insieme, questa volta è stata la dama di Brescia a raggiungere il cavaliere che, in questo periodo, è molto impegnato dal ...In quell'occasione la dama decide di ritornare studio di cercare la sua anima gemella e, il primo cavaliere che la colpisce nel parterre è un ex conoscenza di: Alessandro Vicinanza. ...Quest'anno, sarà costretto a passare nuovamente l'estate da sola, esattamente come gli scorsi anni: forse a farle compagnia sarà la sua amica, che lo scorso anno ha cercato di raggiungere ...

Ida Platano smentisce i rumors sul tradimento di Alessandro Tag24

È una storia a lieto fine quella tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. "Uomini e Donne Story", lo speciale del dating-show di Canale 5, ripropone il giorno della scelta in cui la dama del trono over ...Ma la notizia più succosa riguarderebbe Ida Platano: la storica dama potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne ma in una veste nuova, dato che ha già trovato l’amore con Alessandro Vicinanza.