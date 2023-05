I volontari di Sol Id nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna | ecco come sostenerli Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag – “La forza di un popolo che si unisce”. Così idi Sol.Id Onlus, attivi in Emiliafin dalle prime ore dell’alluvione, definiscono le attività deiche continuano ad arrivare da tutta Italiadrammatiche colpite. Quelli che adesso non hanno tempo per polemizzare e neppure vogliono ritagliarselo, quel tempo, perché lo considerano sprecato. Sono in gran parte giovani, alcuni giovanissimi. E sono loro da prendere ad esempio, loro l’Italia migliore che non si arrende di fronte alla catastrofe, che resta in piedi, si rimbocca davvero le maniche e agisce. Perché qualcosa tutti noi possiamo fare, evitando parole al vento e scuse indecorose. Vediamoaiutare idi Sol.Id in Emilia ...