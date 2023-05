I tecnici della Camera bocciano il dl salva Fuortes

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Non erano in pochi a pensare già da tempo che questo sarebbe stato l’epilogo. E anche se ovviamente nulla si può dire prima di una vera e propria pronunciaCorte costituzionale, il fatto che iabbiano detto chiaramente che la norma – ribattezzata dl– voluta fortemente dal governo per mandare in pensione anticipatamente Stéphane Lissner dal Teatro San Carlo di Napoli, è incostituzionale, la dice lunga sull’affidabilità di quest’esecutivo. Il dlvarato dal Governo è funzionale alle manovre in Rai. Ma è ad alto rischio di incostituzionalità Ma facciamo un passo indietro. Secondo il racconto – mai negato – che è stato fatto nei giorni scorsi, è che il governo, non potendo cacciare d’imperio Lissner, ...