I residenti di via Nuova Calore potranno parcheggiare in piazza Pacca

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore al Traffico e Parcheggi, Attilio Cappa, rende noto che iin viaautorizzati alla sosta sul lato destro di corso Dante (limitrofo aCardinale per i quali inizialmente non era prevista la possibilità di chiedere un permesso provvisorio con la sigla “CP”) d’ora innanzi sono autorizzati alla sosta nella suddettaCardinalsino al termine dei lavori mediante la semplice esposizione sul parabrezza dell’autovettura del permesso con sigla “NC” in copia originale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.