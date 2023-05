I ragazzi studino me | non Verga Choc | chi cancella la letteratura italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La dichiarazione di Susanna Tamaro, che, forse colta alla sprovvista, ha parlato dell'opportunità, nelle scuole, di abbandonare lo studio diin favore di testi del Novecento, fra i quali il suo Va' dove ti porta il cuore, al di là del polverone sollevato, può offrirci anche una proficua occasione di riflessione, a partire, per esempio, dal limpido comunicato del Consiglio Scientifico della Fondazionedi Catania. In esso si ammette che, certo, va dato più spazio, nella prassi dell'insegnamento della, al Novecento (e perché no? anche ai primi anni Duemila, direi, se il tempo non fosse tiranno, e chi lavora a scuola lo sa bene, soprattutto a maggio); ma è pur vero che, senza una buona conoscenza dei classici della nostra storia letteraria, concentrarsi sul Novecento sarebbe come costruire ...