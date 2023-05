I pugni in tasca | arriva il remake del film di Bellocchio con Kristen Stewart e Josh O' Connor

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A dirigere ilsarà Karim Aïnouz che lo ha annunciato a Cannes dove ha presentato il suopiù recente, Firebrand. Nel corso del Festival di Cannes, è stato annunciato ilde Iind'esordio di Marcoche nella versione americana vedrà nel castO'e Elle Fanning. A dirigere questa nuova versione della storia, intitolata Rosebushpruning, sarà Karim Ainouz che quest'anno ha presentato proprio a Cannes il suo ultimo, Firebrand, con Jude Law e Alicia Vikander. Alla produzione figurano The Match Factory e Mubi. Lo stessoè presente in concorso a Cannes con il suo ultimo ...

Il regista Karim Aïnouz, dirigerà il remake de Iin, film d'esordio di Marco Bellocchio uscito nel 1965. A riferirlo è The Hollywood Reporter USA. Nel cast del film dal titolo Rosebuspruning , Kristen Stewart , Josh O'Connor e Elle ...Inaveva ancora la sigaretta appena rapinata. Venti minuti dopo l'ultimo blitz, in viale ... dove un 26enne è stato aggredito e pestato da tre persone che lo hanno colpito con calci,e ...L'obiettivo non è dare scandalo, ma ragionare su come è cambiato il nostro Paese, tema sempre molto caro a Bellocchio, fin da Iin. Il suo ultimo film non è quindi un punto di arrivo, ma ...

I pugni in tasca: arriva il remake del film di Bellocchio con Kristen ... Movieplayer

Nel corso del Festival di Cannes, è stato annunciato il remake de I pugni in tasca, film d'esordio di Marco Bellocchio che nella versione americana vedrà nel cast Kristen Stewart, Josh O'Connor e Elle ...Rosebushpruning: Kristen Stewart, Josh O’Connor ed Elle Fanning nel cast del remake de I Pugni in Tasca Kristen Stewart, Josh O’Connor ed Elle Fanning... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, ...