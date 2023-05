I privati | il pubblico e la ricerca del lavoro Che fare? Il dialogo con l’Anpal

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Al direttore - Ritengo opportune alcune precisazioni sul contributo di Oscar Giannino del 20 maggio. In esso si afferma una visione di un “deficitario bilancio” del “Programma Gol” contraria all’evidenza dei dati. Partirei dalla presa in carico dei lavoratori, profondamente rinnovata: sfruttando le banche dati, oggi siamo in grado di stimare con rigore il rischio di ciascun disoccupato di non trovareper oltre un anno. Stimato tale rischio, si indagano le diverse aree utili a migliorare l’occupabilità: esperienze professionali, competenze digitali e linguistiche, formazione, ostacoli extra-lavorativi (es., carichi di cura). È la prima volta che succede nel nostro paese ed è la prima volta che succede in tutto il Paese, da Bolzano alla Sicilia. E i dati finiscono nel sistema informativo nazionale, nella prospettiva dell’agognato fascicolo elettronico personale. ...