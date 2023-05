I migliori album di Bob Dylan | The Freewheelin’ Bob Dylan | Blonde On Blonde e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Poeta del rock, semi-dio indiscusso e maestro di rime e composizione: neidi Bobc’è tutta la storia del folk rock e di una generazione in continua riscoperta ed evoluzione. Con le sue canzoni Bobha raccontato un mondo disincantato e sognatore ed è diventato un punto di riferimento per tutti gli artisti nati dopo di lui, anche in Italia. In ognuno dei suoi 39c’è un pezzo della storia del mondo, soprattutto degli Stati Uniti, che il cantautore folk-rock per eccellenza ha saputo tradurre in musica con una sensibilità ancora ineguagliata. TheBob(1963) Brevemente, è il disco di Blowin’ In The Wind, Masters Of War e Girl From The North Country. Con il suo secondo ...