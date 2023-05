I giovani talenti sul Sebino | al via la sesta edizione del festival «Onde Musicali»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) 75 appuntamenti, in programma da fine maggio ad inizio settembre, abbracceranno diverse località del lago d’Iseo proponendo un interessante connubio tra repertorio classico, lirico, sinfonico, cameristico e musica antica, tra cui anche due anteprime speciali, in occasione di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura

... nostra concittadina barlettana, è entrata a far parte dell'elenco stilato dalla Fondazione Italia - USA che ha deciso di conferirle il Premio Americacon il fine di valorizzare 1000...della scuola, preparati dai docenti Alessandro Giusto, Giulia Marzano, Katia Asciano, si esibiranno sulle note di un repertorio particolare e variegato che spazierà dal classico al ...... i genitori di Virginia appunto, ha avuto il coraggio di trasformare il proprio immenso dolore in energia da mettere a disposizione deie dei sogni di tanti. La serata di premiazione ...

Generali incontra i giovani talenti il Resto del Carlino

Banca Generali sceglie Bologna per tracciare il futuro della consulenza puntando sui giovani. La terza banca private italiana incontra domani dalle 11 nella cornice di Palazzo Pepoli un centinaio di r ...Costa d’Amalfi, 23 maggio 2023 – Ancora una volta Positano sceglie di puntare sulla cultura per vivere una nuova estate che...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © ...