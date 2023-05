“I disturbi dell’apprendimento non devono spaventare | oggi abbiamo gli strumenti per dare risposte efficaci e tranquillizzanti”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ispecifici(DSA) sono sempre più al centro dell’attenzione negli ultimi anni. Un tema, nello specifico nella scuola, che porta con sé un complesso rapporto tra gli studenti che ne soffrono e gli istituti, così come con le famiglie e gli insegnanti. Il discorso sui DSA si innesta in un quadro normativo – quello regolato dalla legge n.170 del 2010 – ancora da migliorare. Neparlato con la dottoressa Flavia Ottoboni, psicologa presso il Centro per l’Età Evolutiva, e con il professor Gian Marco Marzocchi, anche lui psicologo del CEE nonché professore associato al Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano Bicocca. “La legge n. 170 è una legge molto importante perché garantisce diritti a bambini e ragazzi con DSA, tra cui l’utilizzo dicompensativi e misure ...

... relazionali e. L'attività, sospesa solo durante il periodo'emergenza pandemica come da indicazioni ministeriali, a partire dall'anno scolastico 2022 - 2023 ha unito ......in luce 'una condizione di Disturbo specifico di(... tra cuidel neurosviluppo, come disabilità intellettiva, ...della nutrizione, disturbo dello spettro'autismo, ......in luce una condizione di Disturbo specifico di(... tra cuidel neurosviluppo, come disabilità intellettiva. E'...'importanza di 'accendere un faro su questo tema perché ...