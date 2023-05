I conti non mentono; il superbonus ha fatto disastri nelle casse dello Stato

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ile il bonus facciate sono costati 86 miliardi di euro. Si tratta di una differenza del 100% rispetto alle stime fatte in precedenza, per l’orizzonte temporale 2020 -2035, che vedevano invece una spesa per ledi soli 41 miliardi di euro. Il direttore generale del dipartimento Finanze del ministero dell’Economia, Giovanni Spalletta, durante l’audizione di oggi in commissione Bilancio alla Camera ha spiegato come la spesa per il bonus facciate passa da una stima di 5,9 miliardi a 19 e quella dellievita da 35 a 76 miliardi. Si sono dunque sbagliate le previsioni, in passato, per circa 41 miliardi di euro. Stime sbagliate che sono andate ad intaccare anche i risultati positivi ottenuti: "Sembra di poter dire dai numeri che il costo della misura eccede di gran lunga ...