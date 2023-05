I compiti di Bruxelles per l’Italia | tagliare la spesa pubblica e stop ai ritardi sul Pnrr

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Politiche di bilancio prudenti», con un calo del debito «continuo e credibile». Poi: riportare il deficit sotto il 3%, al più tardi entro il 2026, e contenere lanetta primaria, riducendo in particolare i sussidi contro il caro-energia. Ma soprattutto bisogna andare avanti «senza» con l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «rafforzando la capacità amministrativa» per far sì che i soldi vengano spesi bene e senza intoppi. Sono questi, secondo le anticipazioni, i punti cruciali delle raccomandazioni economiche della Commissione europea alche verrannote oggi. Il messaggio-chiave sarà dedicato al. Pur senza entrare nei dettagli della trattativa sulla terza rata e della revisione annunciata dal governo italiano, l’esecutivo europeo chiederà di ...