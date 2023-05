(Di mercoledì 24 maggio 2023) Aveva allestito una vera e propriaorganizzata di tutto punto. Lui però, giovane pusher “in erba”, non immaginava che ilo stessero tenendo d’occhio. E alla fine è finito nei guai. In, a Rignano Flaminio, Comune a nord di Roma, aveva circa 10 piante diunitamente al materiale e a dosi, già pronte, di hashish. Inevitabilmente è scattato l’arresto: adesso dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.della droga a Rignano Flaminio I fatti risalgono alla serata di ieri. In particolare sono stati idella Stazione Roma Città Giardino, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, ad arrestare il 32enne (originario di Roma, ndr): i movimenti sospetti dell’uomo, notato aggirarsi negli ...

A dirlo è l'ex generale deiMario Mori , già comandante del Ros, intervenendo lo scorso ... ma si: se non si capisce questo non si può fare alta polizia" ha aggiunto Mori, assolto ...del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una misura di custodia ... con i 'filatori' chela vittima segnalata da un complice al'interno dell'istituto di credito, ...Indagini in corso da parte deidella Compagnia di Castello di Cisterna per chiarire ... l'urlo dei bambini: 'Sorvegliate Napoli, vogliamo un futuro migliore'aggiornamenti

I Carabinieri lo seguono fino a casa e scoprono la “serra indoor” di cannabis: arrestato (FOTO) Il Corriere della Città

TRANI - Alle prime ore del 24 maggio 2023, i Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno eseguito in diverse regioni d’Italia, in ...Avrebbe abusato della nipote di quattordici anni approfittando dei pigiama party organizzati a casa sua tra i cuginetti. Questa l'accusa che ha fatto scattare ...