Hulk Hogan | “Non ho mai avuto un match di ritiro | vorrei affrontare Stone Cold a WrestleMania 40”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Se dici “” dici wrestling: l’ex WWE Champion è forse una delle prime vere icone della disciplina, nonché una leggenda vivente, che ha vissuto il suo picco di popolarità negli anni ’80 e ’90. A causa di reiterati problemi di salute, l’ster non ha maiun vero e proprio “ultimo” in WWE, perciò si sente ancora in grado di poter dare qualcosa alla disciplina in modo da poter chiudere la sua carriera. Parlando ad Ariel Helwani,ha addirittura dichiarato di aver ricevuto una chiamata da Shane McMahon tre mesi prima di, che gli offriva un potenziale ultimo. Le sue paroleha parlato a “The MMA Hour” ricordando che il prossimo anno segnerà il 40esimo anniversario dal suo ...

Una brutta notizia ha scosso il mondo del wrestling e dello sport in gionata: rischia seriamente di finire sulla sedia a rotelle. Queste le parole di Kurt Angle sul collega: "ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte ...Il nome è conosciuto in tutto il mondo, non solo tra gli appassionati di wrestling. Per questo motivo, stanno facendo scalpore le rivelazioni dell'ex wrestler Kurt Angle sulle condizioni di salute ...

Eric Bischoff ha avuto modo di discutere di CM Punk, rimarcando come sia più egoista anche del tanto criticato Hulk Hogan.Il caso Hulk Hogan vs Gawker della serie Rich & Shameless in onda su TNT ha sfiorato il milione di ascolti in TV. L’Hulkster è senza alcun dubbio una leggenda del wrestling. Capace di lasciare un ...